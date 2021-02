Il derby minore, in attesa di quello di domani pomeriggio tra Milan e Inter, finisce 1-1. Al Mapei Stadium Sassuolo e Bologna si dividono la posta in palio, e i rimpianti sono per entrambe. Perché i felsinei passano in vantaggio per primi con Soriano, servito da Barrow dopo un erroraccio in disimpegno di Magnanelli, ma poi tornano sulla terra alla mezz'ora, quando Hickey viene espulso tramite VAR. Mentre i neroverdi, che in superiorità numerica attaccano praticamente senza sosta fino al 90', trovano sì il punto del pareggio con Caputo, ma non riescono a completare la rimonta. La formazione di De Zerbi e quella di Mihajlovic fanno dunque un passettino in più in classifica: una sale a quota 35 e l'altra a 25, comunque lontana da una zona retrocessione che, grazie al ko del Cagliari contro il Torino, è ora lontana 10 punti.