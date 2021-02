Sassuolo-Bologna, match della ventitreesima giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena al Mapei Stadium, si è concluso col punteggio di 1-1. Gara arbitrata da Federico La Penna di Roma. Il Sassuolo di Roberto De Zerbi in virtù di questo risultato sale a quota 35 in classifica, mentre il Bologna di Sinisa Mihajlovic conquista il suo venticinquesimo punto. Gol di Soriano per il Bologna, di Caputo per il Sassuolo. In mezzo l'espulsione di Hickey alla mezz'ora, determinata dall'intervento della VAR. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match, informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 6 - Si rende protagonista di un'uscita così così, poi può far poco sul tocco ravvicinato di Soriano. Non deve compiere altri interventi.

Mert MULDUR 6 - Libero da impegni difensivi, libera le briglie proponendosi con continuità e discreta pericolosità nella metà campo del Bologna (dal 71' Jeremy TOLJAN 5,5 - Tenta di portare avanti il lavoro di Muldur, ma con poca concretezza)

MARLON 5,5 - Compartecipe con Magnanelli, in negativo, della clamorosa topica che regala al Bologna il gol del vantaggio. Poi si riprende e sfiora il gol di testa.

Gian Marco FERRARI 6 - Viene anticipato seccamente da Soriano, che va a segno. Comanda bene la difesa, anche perché quando rimane in inferiorità numerica il Bologna non punge più.

ROGERIO 6 - Attacca meno di quanto dovrebbe, tanto da prendersi una ramanzina da De Zerbi. Scioglie le briglie dopo l'espulsione di Hickey.

Francesco MAGNANELLI 5 - Ha sulla coscienza il retropassaggio sbagliato che origina l'azione del vantaggio bolognese. Errore grave (dal 46' Hamed TRAORE 5,5 - Dà al Sassuolo una spinta in più, che però dura poco)

Manuel LOCATELLI 6 - Tocca tantissimi palloni, come sempre. Anche lui, come i compagni, fatica però a buttar giù il muro costruito dal Bologna. Ha la palla dell'1-1 a fine primo tempo, ma sbatte contro Skorupski.

Domenico BERARDI 5,5 - Si vede e incide meno di quanto dovrebbe. Non riesce a illuminare il gioco del Sassuolo, non è cinico nemmeno su punizione e nel finale manca la palla del 2-1.

Maxime LOPEZ 6 - Non benissimo tra le linee. Gioca invece un maggior numero di palloni, e lo fa spesso bene, quando arretra tra i due di centrocampo (dall'87' Giacomo RASPADORI s.v.)

Filip DJURICIC 6 - Ha il merito di provarci sempre, con maggiore o minore precisione. Da un suo tiro sporco nasce l'azione del pareggio (dal 71' Gregoire DEFREL 5,5 - Non incide nel finale. Ha una palla gol dal limite dell'area, ma non la sfrutta)

Francesco CAPUTO 6,5 - Segna all'unica, vera opportunità che gli capita. Purtroppo per lui, la rimonta del Sassuolo si ferma lì.

All. Roberto DE ZERBI 5,5 - Escludendo il colpo di Crotone, non è un gran momento per il Sassuolo. Insiste con Lopez tra le linee e gli va male. Poi non trova soluzioni per scavalcare il pullman rossoblù.

Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 6,5 - Ogni tanto prega sulle conclusioni bolognesi e qualche volta ci mette le mani: bravissimo su Locatelli, attento anche su Marlon.

Takehiro TOMIYASU 6 - Inizia a destra e trasloca dalla parte opposta dopo il rosso a Hickey. Sempre con la solita dedizione alla causa.

DANILO 6 - Bello il duello con Caputo, a base di esperienza e trucchetti del mestiere. Sfortunato quando la sua deviazione involontaria spiana all'avversario la via della porta.

Adama SOUMAORO 6 - Comincia male, con un pallone perso che rischia di costare carissimo. Poi però è fondamentale quando anticipa Traore con la porta vuota.

Aaron HICKEY 5 - Rovina tutto con un singolo episodio: il suo sconsiderato intervento col piede a martello su Muldur lascia il Bologna in 10 uomini per un'ora.

Mattias SVANBERG 6 - Fa legna in mezzo al campo, poi Mihajlovic lo richiama in panchina dopo l'espulsione di Hickey (dal 34' Lorenzo DE SILVESTRI 6 - Deve fronteggiare Rogerio, Djuricic e Traore, e non è semplice. Ha il merito di rimanere in piedi)

Nicolas DOMINGUEZ 6 - Copre per quattro, sdoppiando il proprio impegno quando il Bologna rimane in 10 uomini. Esce dal campo stremato (dall'81' Andri Fannar BALDURSSON s.v.)

Riccardo ORSOLINI 5,5 - Non riesce a entrare completamente in partita. Dopo l'espulsione viene costretto a un lavoro di sacrificio difensivo costante (dal 62' Andreas SKOV OLSEN 5,5 - Poche possibilità in contropiede, tanto aiuto alla squadra)

Roberto SORIANO 6,5 - Con un gol da vero bomber illude il Bologna di poter tornare a casa con i tre punti. Poi anche lui si mette l'elmetto, con grinta e sangue negli occhi.

Nicola SANSONE 5,5 - Come Orsolini, si segnala poco dal punto di vista delle iniziative offensive, dovendo aiutare i compagni in fase difensiva (dal 62' Jerdy SCHOUTEN 5,5 - In affanno in un finale di pura sofferenza)

Musa BARROW 6 - Bravissimo a credere nell'errore di Magnanelli e a mandare a segno Soriano. Poi rimane isolatissimo là davanti (dal 64' Rodrigo PALACIO 6 - Con la propria esperienza è fondamentale in un finale delicatissimo)

All. Sinisa MIHAJLOVIC 6 - Fatica a evitare che la squadra si schiacci completamente davanti a Skorupski. Alla fine festeggia un punto sudatissimo.

