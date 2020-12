“Colombo, Leão, Maldini, Roback”, questa la conta degli attaccanti per Stefano Pioli per la (super) sfida di domenica pomeriggio contro il Sassuolo di mister De Zerbi. Già, alla già nutrita lista degli assenti in casa rossonera si è infatti aggiunto in extremis Ante Rebic , vittima di un’indisposizione dell’ultimo momento.

È piena emergenza per la capolista, costretta a fronteggiare il tentativo di sorpasso di un’Inter più che mai lanciata con una rosa ridotta all'osso, specialmente per quel che concerne il reparto d'attacco.

Per un Rebic estromesso dalla lista dei convocati, c’è un Emil Roback che vi entra di prepotenza, per la prima volta in assoluto. Ma che fine aveva fatto il talentino cresciuto nell’Hammarby che la scorsa stagione aveva militato nella terza serie svedese con la maglia dell’IK Frej? La frattura del braccio gli aveva impedito di destreggiarsi nella Primavera di mister Federico Giunti, dove aveva fatto solamente in tempo a racimolare un gettone prima della chiusura del torneo giovanile causa Covid-19. Ora la chance di assaporare la prima squadra per l’attaccante “raccomandato” da Zlatan Ibrahimovic: vedremo di che pasta è fatto questo classe 2003?