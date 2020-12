Il Milan è imbattuto ed in testa alla classifica ma dietro le rivali corrono, soprattutto l’Inter, e per passare un Natale e un inizio di 2021 in vetta serve un ulteriore sforzo in questo rush finale che vedrà i rossoneri affrontare prima il Sassuolo al Mapei Stadium e poi la Lazio a San Siro. Un Diavolo che dovrà fare a meno di elementi fondamentali come Kjaer, Benaccer e soprattutto Ibrahimovic che sembrava essere sulla via del rientro e invece ieri nel penultimo allenamento si è bloccato per un problema al polpaccio che lo terrà fuori probabilmente fino a metà gennaio. Un’emergenza che assottiglia le scelte di Stefano Pioli che però, nella conferenza di vigilia, appare rammaricato ma non certamente preoccupato per la prolungata assenza del proprio totem e cannoniere.

Siamo reduci da una giornata particolare. Eravamo convinti che Zlatan potesse recuperare per domani e potesse giocare per uno spezzone. Sono molto dispiaciuto per lui perchè aveva tanta voglia di rientrare. Sono cose che succedono ma tornerà più forte di prima. Abbiamo alternative pronte a giocare”.

"Vice Ibra? Strategie mercato non cambiano, se ci saranno opportunità club le coglierà..."

“Il faccia a faccia sul mercato c'è stato prima di queste partite. E' normale parlare di queste situazioni dato che il mercato di gennaio si sta avvicinando. L'infortunio di Ibrahimovic non cambierà le nostre strategie. Se ci serve un vice Ibra? Io credo che se ci sarà la possibilità di migliorare questo organico lo faremo. Come lo crede la società”.

"Col Sassuolo serve prestazione di gran livello"

Recuperano giocatori importanti.Sono una squadra da affrontare con grande attenzione. E' una squadra di qualità e ben allenata. Dovremo essere attenti e lucidi dal punto di vista tattico. Dovremo affrontarla con rispetto ma consapevoli delle nostre qualità anche se abbiamo assenze importanti. Richiederà una prestazione di grande livello, perchè è una squadra da affrontare con grande lucidità”.

"Rebic e Leao a secco? Non sono preoccupato"

"Ante è stato sostituito mercoledi perchè aveva un problema al piede. In questi giorni ha fatto lavoro personalizzato. Spero che per la rifinitura sia pronto. Rebic nelle ultime due non ha fatto gol, per bravura del portiere e perchè non gli gira bene. sono molto soddisfatto. Ci sta dando profondità e movimenti. Se avesse segnato l'altra sera su quella bella azione il vostro giudizio sarebbe cambiato. Leao? Ha sofferto l'infortunio. Star fuori così tanto tempo può portarti fuori ritmo. Le ultime prestazioni non sono state all'altezza. Ma prima dell'infortunio aveva dato segnali di crescita. Adesso deve fare uno sforzo in più. Se non sei al 100% dei fare di più. Poi quando tornerà la condizione migliore tornerà alle prestazioni pre infortuni. Abbiamo 15 punti in più rispetto allo scorso anno e da 14 partite segniamo almeno due gol a partita, una cosa in Serie A non si vedeva da tanto tempo. Un allenatore è contento quando segnano tanti giocatori”.

"Kjaer dura recuperi con la Lazio, Calhanoglu è un leader"

Come sta Kjaer? Sono passati solo 15 giorni dal suo infortunio. Domani non ci sarà ed è difficile che ci sia per la partita di mercoledì, però sta bene ed è la cosa più importante. Calhanoglu è un leader di questa squadra. E' un leader in campo. E' un giocatore intelligente. Ultimamenete abbiamo affrontato squadre che hanno chiuso gli spazi e quiindi a volte ho dovuto abbassarlo nonostante lo volessi tenere alto. Si sa sposare perfettemente con il gioco dei compagni. Ho grande stima di lui e con giocatori intelligenti si possono giocare grandi partite. Ha le qualità per avere qualche goal in più”.

