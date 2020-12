Calcio

Serie A Sassuolo-Milan, De Zerbi: "Ibra? Uno dei pochi campioni in Italia"

SERIE A - Parla Roberto De Zerbi alla vigilia del big match di campionato tra Sassuolo e Milan al Mapei Stadium: "Ibrahimovic? Uno dei pochi campioni in Italia; meglio che non ci sia". Poi: È un orgoglio poter giocare per andare a -2 dalla vetta".

