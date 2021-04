La Roma non riparte. La formazione di Paulo Fonseca passa in vantaggio per due volte al Mapei Stadium, per due volte si illude di tornare alla vittoria e per due volte viene raggiunta da un Sassuolo senza mezza rosa a disposizione, ma mai domo. Finisce 2-2, e per i giallorossi è una mezza sconfitta. Apre l'ex Pellegrini su calcio di rigore, concesso dall'arbitro Pairetto per un intervento falloso in area di Marlon su Carles Perez, ma nella ripresa pareggia Traore da due passi. Nuovo vantaggio firmato da Bruno Peres e nuovo pari a 5 minuti dalla fine di Raspadori, il migliore in campo . Una doccia fredda, gelata. Un punto che serve a pochino per il Sassuolo ed è deleterio per la Roma. Sempre più distante dal quarto posto, sempre più distante dal ritorno in Champions League.