La rovesciata di Berardi regala la quarta vittoria consecutiva al Sassuolo. Gli uomini di De Zerbi continuano a divertire, a giocare liberi di testa e a conquistare punti: dopo ci pensa il solito Berardi a trascinare i neroverdi: rovesciata vincente nell’area piccola dopo colpo di testa di Colley. La Samp si ferma dopo due vittorie di fila, De Zerbi si gode la sua creatura e vede il sesto posto della Lazio: -6, ma i biancocelesti devono giocare con il Milan e uolo. Gli uomini di De Zerbi continuano a divertire, a giocare liberi di testa e a conquistare punti: dopo il successo a San Siro contro il Milan , i neroverdi abbattono la Samp al Mapei. Partita controllata dagli emiliani, che nel primo tempo devono fare i conti con il palo colpito da Jankto. Nella ripresa l’ingresso di Boga dà ulteriore freschezza all’attacco del Sassuolo, ma. La Samp si ferma dopo due vittorie di fila, De Zerbi si gode la sua creatura e vede il sesto posto della Lazio: -6, ma i biancocelesti devono giocare con il Milan e recuperare la sfida contro il Torino

Il tabellino

SASSUOLO-SAMPDORIA 1-0 (primo tempo 0-0)

SASSUOLO (3-4-3): Consigli; Marlon (46' Boga), Chiriches, Ferrari; Toljan (62' Muldur), Maxime Lopez, Locatelli, Kyriakopoulos (62' Rogerio); Berardi (85' Magnanelli), Defrel (78' Obiang), Traoré. All. De Zerbi

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Damsgaard (80' Askildsen), Jankto (80' Leris); Keita, Gabbiadini (64' La Gumina). All. Ranieri

Gol: 69' Berardi (S)

Arbitro: Gariglio.

La cronaca in 5 momenti chiave

3' AUDERO SU BERARDI - Conclusione al volo del mancino del Sassuolo, il pallone rimbalza davanti al portiere della Samp. Bravo a rispondere.

12' PALO DI JANKTO - Lancio di Candreva per Gabbiadini, scarico per Keita: destro di prima strozzato, il centrocampista si inserisce sul secondo palo e in scivolata colpisce il palo da pochi passi.

27' ANNULLATO IL GOL DI TRAORE - Palla di prima di Locatelli in allungo, ma c'è la posizione irregolare: bel piatto vincente sul secondo palo, tutto vano.

61' BOGA PERICOLOSO - Grande azione personale, slalom dalla trequarti fino all'interno dell'area di rigore: destro debole, blocca Audero.

69' GOL DI BERARDI - Traversone di Locatelli, Colley interviene di testa e il pallone si impenna al limite dell'area piccola: il capitano neroverde si trova lì e in rovesciata insacca.

Il migliore

Domenico BERARDI - Si presenta al match con una volée mancina da fuori respinta da Audero. Da lui passano tutte le giocate pericolose del Sassuolo, la rovesciata vincente è l'ennesima perla di una stagione da incorniciare. Con vista Europeo.

Il peggiore

Manolo GABBIADINI - Non riesce a incidere: pochi palloni toccati e nessuna occasione per colpire. Un po’ per demeriti suoi, un po’ per l’atteggiamento della Samp.

