Gianluca Scamacca era balzato alle cronache per La notizia ha fatto il giro dei quotidiani; e non solo sportivi. Il padre diera balzato alle cronache per l’irruzione nel centro sportivo della Roma causando paura e danni ad alcune autovetture . In serata lo stesso Scamacca è intervenuto dalle colonne di Gazzetta.it per provare a chiarire la sua posizione.

"Sono rimasto molto scosso da tutto ciò che è successo e ho letto. Davvero non so spiegarmelo. E’ doloroso per me parlarne, ma forse è necessario. Mio padre da molto tempo non vive con mia madre, non sono divorziati solo perché non si sono mai sposati, io sono cresciuto con mia madre e mia sorella. Sono loro la mia famiglia".

Con il padre dunque rapporti freddi e distanti. Scamacca alla Gazzetta prosegue così: "Abbiamo rapporti solo saltuari. Lo vedo pochissimo. Ma è una storia familiare che preferisco tenere per me. Chiedo rispetto della mia privacy".

Infine il chiarimento dal punto di vista professionale: "Mio padre non ha mai avuto a che fare con la gestione della mia carriera, tanto meno negli ultimi anni. Sono molto dispiaciuto e scosso per l’accaduto, ma ho rapporti talmente saltuari con mio padre, da non sapere cosa altro dire".

