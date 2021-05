Toro News gli scontri si sarebbero accesi all'arrivo del pullman con dentro Andrea Belotti e compagni. I tifosi avrebbero cercato il contatto col team manger Moretti e in quel momento sarebbe nato un diverbio con i poliziotti accorsi sul posto. A quel punto sono cominciate le cariche con il lancio di tre bombe carta. Clima incendiario all’arrivo del pullman della squadra a Torino dopo la trasferta di Spezia coincisa con umiliante 1-4 , seguito allo 0-7 patito dal Milan di Pioli. I tifosi granata hanno atteso la squadra per un confronto, ma il clima ben presto si è surriscaldato con scontri tra i tifosi e la polizia. Secondo quanto riportagli scontri si sarebbero accesi all'arrivo del pullman con dentro Andrea Belotti e compagni. I tifosi avrebbero cercato il contatto col team manger Moretti e in quel momento sarebbe nato un diverbio con i poliziotti accorsi sul posto. A quel punto sono cominciate le cariche con il lancio di tre bombe carta.

I due dirigenti del Toro Comi e lo stesso Moretti sarebbero stati di ricoperti da insulti e spintonati, prima di un confronto finalmente civile con i tifosi a esprimere tutta la loro amarezza per prestazioni ritenute inaccettabili. Diverbio anche tra il Gallo Belotti e un tifoso con quest'ultimo che ha affermato: "Anche se non gioco a calcio, con i tuoi soldi ne segno 20 di gol a partita". Perentoria la risposta del capitano granata: "Se non capisci di calcio, allora stai zitto".

Il video

