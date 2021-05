monstre. Senza rivali. Ecco le principali reazioni sponda nerazzurra, nella giornata dei festeggiamenti: L'Inter si è laureata Campione D'Italia per la 19esima volta nella sua storia, undici anni dopo l'immarcescibile trionfo degli uomini di José Mourinho. La banda Conte ha vinto il campionato con quattro giornate di anticipo, grazie soprattutto a un girone di ritorno. Senza rivali. Ecco le principali reazioni sponda nerazzurra, nella giornata dei festeggiamenti:

Conte (RaiSport)

"Questo è uno dei successi più importanti della mia carriera. Un successo difficile perchè non era per me una scelta facile andare all'Inter anche in un momento dove la squadra non era competitiva. Ho accettato con grande voglia la sfida"

Il messaggio dell'Inter

"SIAMO NOI, SIAMO NOI, I CAMPIONI DELL'ITALIA SIAMO NOI".

L'appello

"Questo il messaggio dell'Inter ai propri tifosi sui social. "Ora è il momento della festa: di tutti gli interisti. Una gioia che si sprigiona genuina ma che invitiamo a esprimere nella maniera più responsabile possibile: siamo campioni anche in questo!"

I tifosi nerazzurri si sono dati appuntamento in Piazza Duomo per festeggiare il titolo. Copiosa l'affluenza, come testimonia il video di Lapo De Carlo...

Il messaggio di Zhang

Lukaku

"Campioni d'Italia. Grazie ai compagni. All'allenatore e allo staff. Alla dirigenza. Ma soprattutto ai tifosi. Ci avete dato la forza per continuare a spingere. Il vostro supporto è tutto per noi. Il sogno è diventato realtà"

L'Inter è campione d'Italia. Scudetto n° 19, 11 anni dopo

