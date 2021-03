Serse Cosmi è il nuovo allenatore del Crotone . Come anticipato da Gianluca Di Marzio , è stato lui il prescelto in seguto all'esonero di Giovanni Stroppa dopo la sconfitta con il Cagliari.

Il tecnico toscano era reduce dall'avventura con il Perugia la scorsa stagione, in tandem con Massimo Oddo, dopo esperienze altretanto brevi nell'ultimo decennio con squadre come il Venezia, l'Ascoli, il Pescara e il Siena. Torna in Serie A dopo nove anni di assenza.