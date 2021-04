Secondo quello che riporta il Sole 24 Ore, sette club di Serie A hanno fatto partire una richiesta formale di dimissioni nei confronti del presidente della Lega Paolo Dal Pino. Una seconda lettera, invece, partita dallo Studio Chiomenti avrebbe messo in fila rilievi per una denuncia per cattiva gestione. La lettera delle Società chiede a Dal Pino di farsi da parte in quanto non hanno più fiducia in lui. Quella dello studio Chiomenti chiede anche eventuali danni dovuti al suo comportamento nella gestione diritti e fondi.

Questione stadi e diritti Tv

Il presidente della Lega è al centro delle lamentele dei club per la gestione dell'affaire fondi, ma anche per la questione diritti Tv. Inoltre, l'apertura al pubblico per Euro 2020 - che va in senso contrario rispetto al perdurare degli stadi in campionato - ha decisamente fatto crollare il consenso. Le sette società sarebbero Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli ed Hellas Verona.

