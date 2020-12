Calcio

Serie A Simone Inzaghi dopo il ko con il Verona: "Calendario da eliminazione diretta dei giocatori"

SERIE A - Il tecnico biancoceleste, dopo la sconfitta interna contro il Verona per 1-2, recrimina per un calendario che gli sta facendo perdere tanti giocatori, tra cui Acerbi: "Ci siamo fatti due gol da soli, ma tra due giorni torniamo in campo e dobbiamo reagire subito contro il Benevento".

