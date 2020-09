“Ho appena comunicato al presidente Gravina che il Comitato tecnico scientifico, che ringrazio, ha valutato positivamente la nostra proposta sulla riduzione dei tamponi, andando anche oltre la richiesta della Figc. Da oggi infatti, come già previsto per le competizioni internazionali, i giocatori dovranno obbligatoriamente sottoporsi al tampone solo nelle 48 ore precedenti le competizioni”.

Stop con i tamponi a ripetizione sui calciatori e i componenti degli staff delle squadre. L'annuncio è stato dato in serata dal ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora al n° 1 della Figc, Gabriele Gravina. Dopo tanta insistenza, il mondo del calcio ottiene un allentamento delle rigide norme di sicurezza previste per la pandemia di Coronavirus . Il rigido protocollo in uso prevedeva un tampone ogni 3-4 giorni per tutti i componenti del gruppo squadra. La Figc chiedeva di scendere almeno ad un test ogni otto giorni.

Il prossimo tassello, come lo definisce Gravina, è quello degli spettatori. L'obiettivo è andare oltre i mille consentiti, peraltro solo da domenica scorsa. Inoltre, non tutte le Regioni hanno adottato le ordinanze necessarie per la riapertura degli stadi e in proposito la la Lega Serie A chiede "parità di trattamento per tutte le società". Quanto all'allargamento, il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ha spiegato: