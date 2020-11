Un'Atalanta stanca e un po' sfortunata non va oltre lo 0-0 contro uno Spezia stoico. Il responso del Manuzzi di Cesena è uno giustissimo 0-0 frutto di due pali di Farias e Zapata e un gol annullato a Gosens per una posizione irregolare dell'attaccante colombiano. I liguri, protagonisti di un ottimo inizio di campionato, salgono a quota 9. La Dea raggiunge Lazio, Roma e Napoli a 14, in attesa della delicatissima sfida di Anfield contro il Liverpool in Champions League.