Spezia-Atalanta, match dell'8ª giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Manuzzi di Cesena si è concluso col punteggio di 0-0. I liguri, protagonisti di un ottimo inizio di campionato, salgono a quota 9. La Dea raggiunge Lazio, Roma e Napoli a 14, in attesa della delicatissima sfida di Anfield contro il Liverpool in Champions League. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match, informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

--- Le pagelle dello Spezia ---

Ivan PROVEDEL 7,5 - Il migliore in campo. Nel finale si supera con un doppio intervento su Pasalic e un autentico miracolo su Gosens

Luca VIGNALI 6 - All'esordio in Serie A riesce tutto sommato a contenere un treno come Gosens (dal 55' MATTIELLO 5,5 - Si perde Gosens nell'azione del gol annullato: un errore che poteva costare caro)

Claudio TERZI 6,5 - Grande prestazione del veterano della difesa ligure, legge in anticipo i movimenti delle punte del Gasp e ferma con intelligenza (e con un'ammonizione) Ilicic in un contropiede sanguinoso (dal 76' CHABOT S.V.)

Martin ERLIC 6,5 - Non sbaglia niente in marcatura su Zapata. Un muro

Simone BASTONI 6 - Perfetto in fase difensiva, un po' avaro in attacco (dal 62' MARCHIZZA 6 - Nessuna sbavatura su Piccini)

Nahuel ESTEVEZ 5,5 - La sensazione è che gli manchi ancora un po' di convinzione, anche perchè le doti ci sono (dal 76' DEIOLA S.V.)

Matteo RICCI 6 - Bravo a non rischiare nulla dopo il giallo al 2'

Tommaso POBEGA 5,5 - Dopo la scorpacciata con l'Under 21, passaggio a vuoto del classe '99 di proprietà del Milan (dal 46' MAGGIORE 6,5 - Ottimo impatto sulla partita. Entra e dà nuova linfa alla manovra dello Spezia con velocità e imprevedibilità)

Diego FARIAS 5,5 - Pronti-via colpisce un palo, 5 minuti dopo sfiora il gol con un tiro a giro. Nella ripresa sparisce)

M'Bala NZOLA 6 - Generoso negli scatti sulle fasce

Emmanuel GYASI 5,5 - Lotta con il fisico, ma non trova quasi mai la porta. Gli manca ancora il primo gol in Serie A

All. Vincenzo ITALIANO 6,5 - La forza dello Spezia è il gioco e lo spirito di squadra: sono 32 i giocatori scesi in campo dopo 8 giornate. Con qualche gol in più la salvezza sarebbe in cassaforte.

--- Le pagelle dell'Atalanta ---

Pierluigi GOLLINI 6 - Torna dopo quasi 3 mesi di stop e viene subito graziato dal palo sul tiro di Farias dopo 2'. Per il resto ordinaria amministrazione

Rafael TOLOI 6 - Nessun problema in difesa

ROMERO 6 - Annulla Nzola

José Luis PALOMINO 5,5 - Prova a macinare chilometri per supportare la manovra, ma semina la sua partita con qualche appoggio sbagliato di troppo

Fabio DEPAOLI 6 - Sfortunato: costretto al forfait per un problema muscolare (dal 25' PICCINI 5 - Il terzino di proprietà del Valencia entra molle e poco convinto sotto porta)

Marten DE ROON 5 - Meno lucido del solito

Matteo PESSINA 5,5 - Bene in fase di contenimento, meno quando c'è da impostare

Robin GOSENS 6,5 - Partita nervosa dell'esterno tedesco complice un'ammonizione che lo condiziona fin dal primo tempo. E' l'uomo di Gasperini che crea più occasioni: sbaglia un gol già fatto a 5 metri dalla porta, quando segna, invece, l'arbitro gli nega la gioia per un fuorigioco di Zapata. Nel finale si fa ipnotizzare da Provedel

Josip ILICIC 5 - Prende tante botte, ma non riesce mai a illuminare come sa. Un lontano ricordo del top player dell'anno scorso, ma c'è tempo (dall'84' MIRANCHUK S.V.)

Alejandro GOMEZ 5 - Prova inconsistente del Papu, Gasp lo toglie all'intervallo un po' perchè non è giornata, un po' perchè è stanco per i viaggi intercontinentali degli ultimi 10 giorni, un po' per preservarlo per Anfield (dal 46' PASALIC 5 - Si divora due chance enormi a tu per tu con Provedel)

Duvan ZAPATA 6 - Si sveglia sul finire del primo tempo con un tiro che si stampa sul palo. Nella ripresa è il malcapitato protagonista del gol annullato a Gosens (dal 67' LAMMERS 6 - Dopo 15'' sfiora il gol con un tiro nell'angolino. Ottimo innesto)

All. Gian Piero GASPERINI 5,5 - L'ultimo 0-0 era datato 10 novembre 2019. Un segnale d'allarme per la Dea, al netto degli impegni dei "nazionali". Per il salto di qualità definitivo queste partite vanno vinte, senza se e senza ma

