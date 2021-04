Nove gol fatti nelle ultime 4 partite, zero punti incassati. E’ la statistica, ancora prima della parola, a condannare il Crotone a una praticamente ormai certa retrocessione. Perché no, non c’è ancora la matematica, ma il ko di oggi, contro una diretta concorrente come lo Spezia, è pesantissimo. Per la squadra di Cosmi il leitmotiv è stato lo stesso delle ultime due giornate: è riuscita a segnare, ma ne ha incassato sempre uno di più. Ai nove fatti tra Lazio, Bologna, Napoli e Spezia vanno comparati i 13 subiti in altrettante partite. Morale? Zero punti. Zero, anche oggi, nonostante un primo tempo meglio giocato rispetto allo Spezia e nonostante un risultato che all’89’ premiava i calabresi con un 2-1 che era stato firmato dal 16esimo gol stagionale di Simy. Le reti di Maggiore ed Erlic nel finale hanno infatti scritto la nuova beffa per Cosmi, che resta così con un punto di mosche sul fondo della classifica a quota 15 punti. Di contro, lo Spezia, può dirsi quasi salvo: il successo fa schizzare i liguri a 32 punti: un momentaneo +10 sul terz’ultimo posto del Cagliari. Da qui alla fine basteranno tra 3 e 5 punticini per rimanere in Serie A. E visto l’organico e il gioco espresso, è una bella vittoria di Vincenzo Italiano.

Il tabellino

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer (70’ Vignali), Erlic, Ismajli, Marchizza; Pobega (84’ Galabinov), Ricci (46’ Sena), Maggiore; Verde (70’ Agudelo), Nzola, Gyasi (46’ Farias).

Crotone (3-4-1-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Molina (70’ Zanellato), Petriccione, Benali (39’ Magallan), Reca; Messias; Ounas (81’ Di Carmine), Simy.

Gol: 40’ Djidji, 78’ Simy; 63’ Verde, 89' Maggiore, 92' Erlic.

Assist: Messias, Zanellato; Marchizza, Erlic.

Note – Ammoniti: Reca; Ismajli.

La cronaca in 8 momenti chiave

40’ GOL! DJIDJI! CROTONE AVANTI! Un capolavoro di Koffi Djidji. Traversone di Molina dalla corsia mancina, pallone messo fuori da Provedel ma preda di Messias che appoggia subito in area per Djidji: il difensore, spalle alle porta, si coordina e con uno splendido pallonetto batte il portiere dello Spezia. Che gol!

60’ OCCASIONE CROTONE! Ancora Reca a sinistra, palla a rimorchio per Simy che va ad anticipare ma è chiuso all'ultimo da Erlic. Pericoloso il Crotone.

63’ GOOL! IL PAREGGIO DELLO SPEZIA! VERDE! Palla dentro, sponda di testa di Marchizza, Verde supera col controllo Luperto e poi scarica un destro potenze che infila Cordaz. Lo Spezia trova l'1-1.

76’ OCCASIONE SPEZIA! Grande imbucata di Marchizza per Farias, che scappa a sinistra e si ritrova quasi davanti a Cordaz: si allunga troppo il pallone però l'argentino e spreca una grande chance.

78’ GOL! SIMY! CROTONE CHE TORNA AVANTI! Gol pesantissimo. Ounas pesca la corsa di Zanellato a destra, che mette dentro e a rimorchio Simy infila il gol dal nulla. Stava soffrendo il Crotone, ora torna avanti.

80’ LUPERTO! Ha avuto subito l'occasione per il tris il Crotone, Luperto riceve il pallone nel cuore dell'area di rigore e prova la conclusione con il mancino trovando però la respinta di Provedel.

89' GOL! MAGGIORE! IL PARI DELLO SPEZIA! In mischia, il Crotone non riesce a uscire ed Erlic trova il varco giusto per servire Maggiore: controllo e tiro all'angolino! 2-2

92' GOOL ERLIC! LA RIBALTA LO SPEZIA! Palla dentro, stacco di testa di Ismajli, pallone sulla traversa, il più lesto è Erlic che si butta in tuffo e infila in rete! E' il gol salvezza e il gol condanna per il Crotone.

MVP

Simy. Sedici in stagione, dodici nel 2021, uno in meno nell’anno solare solo di Ronaldo. Stagione devastante di bomber Simy, che anche in una partita in cui ne aveva viste poche aveva trovato il modo di piazzarla dentro. Purtroppo non basterà a salvare il suo Crotone. Ma di certo, per lui, in Serie A, l’anno prossimo, ci sarà spazio da qualche parte.

Le pagelle

Fantacalcio

PROMOSSO: Erlic. L’assist per Maggiore prima e il gol 2 minuti dopo. Insieme a Simy, l’uomo partita. Col jolly del difensore.

BOCCIATO: Luperto. Ha sulla coscienza i 3 punti: 2 minuti dopo il gol di Simy aveva la palla per chiudere la partita.

