Spezia-Verona, match della 15a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Alberto Picco si è concluso col punteggio di 0-1. Gara arbitrata da Luca Pairetto della sezione di Nichelino (Torino). Lo Spezia di mister Italiano in virtù di questo risultato resta ancora in zona pericolante mentre il Verona di mister Juric vola a quota 23 punti. Una stupenda rovesciata di Mattia Zaccagni stile "Album Panini" ha deciso il match del Picco.