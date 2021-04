. Dopo la sconfitta dei rossoneri contro il Sassuolo , gli uomini di Conte escono dal Picco sospesi tra la rabbia per l'occasione sprecata e la consapevolezza di aver compiuto un altro passo verso lo scudetto: 1-1 contro lo Spezia, che ora si trova con cinque punti di vantaggio sul Cagliari, terzultimo. Apre Farias, con la complicità di Handanovic, e pareggia Perisic, nel finale di primo tempo. Nella ripresa i nerazzurri spingono a testa bassa, Lukaku si divora il gol a tu per tu con Provedel e Lautaro viene fermato dal palo. Ma soprattutto i due bomber vanno a segno a ridosso del novantesimo ma con entrambe le azioni viziate dal fuorigioco: Conte non sarà contento, ma lo scudetto è sempre più vicino. E l'Atalanta si può portare a -9.