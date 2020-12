A tre giorni dalla delicatissima sfida di Champions League contro il Bruges, la Lazio archivia in 45’ la pratica Spezia grazie alle reti del “solito” Immobile e di Milinkovic-Savic su punizione. Liguri sfortunati nel primo tempo con due pali di Estevez e Bastoni e in partita fino al triplice fischio grazie al 2-1 di Nzola. Diamo i voti ai protagonisti della sfida del Manuzzi di Cesena.

--- Le pagelle dello Spezia ---

Ivan PROVEDEL 6 - Incolpevole sui due gol biancocelesti

Salvador FERRER 6 - Gara di sacrificio in marcatura su Marusic

Claudio TERZI 5,5 - Duecentesima partita in maglia Spezia. Rischia tantissimo con un fallo da ultimo uomo su Immobile, l'arbitro lo grazia. Dalla stessa punizione nasce il 2-0

Julian CHABOT 6 - Torna titolare e non sbaglia quasi nulla

Simone BASTONI 6,5 - Sfortunatissimo dopo una grande azione in area. Tiro di punta da calcetto: solo palo (dal 46' MARCHIZZA 6 - Non sfigura, ma spinge meno del suo predecessore)

Nahuel ESTEVEZ 6,5 - Pronti-via colpisce il palo con un gran tiro: solo un miracolo di Reina gli nega la gioia (dal 90' PICCOLI S.V.)

Matteo RICCI 6 - In cabina di regia si comporta egregiamente unendo qualità a quantità

Giulio MAGGIORE 5 - Si fa scippare il pallone da Milinkovic in occasione dell'1-0 (dal 65' DEIOLA 6 - Ci prova con generosità nel forcing finale)

Emmanuel GYASI 5,5 - Veloce, ma meno pungente rispetto a Cagliari

M'Bala NZOLA 6,5 - Quarto gol in campionato, con un dribbling secco su Acerbi. Tanta roba (dal 90' MASTINU S.V.)

Diego FARIAS 6 - Tanta qualità e corsa al servizio della squadra. Gli manca solo il gol per fare il salto di qualità (dal 65' AGUDELO 5,5 - Gli manca concretezza negli ultimi 30 metri)

All. Vincenzo ITALIANO 6,5 - Il suo Spezia esce a testa alta dopo aver combattuto per 90'. La conferma di un progetto che non guarda in faccia a nessuno.

--- Le pagelle della Lazio ---

Pepe REINA 6,5 - Un miracolo dopo 3 minuti sul tiro di Estevez deviato sul palo. Non può nulla sulla parabola a giro di Nzola. Fa bene Inzaghi ad insistere con lui

Luiz FELIPE 5,5 - Farias fa il bello e il cattivo tempo dalla sua parte (dall'89' HOEDT S.V.)

Francesco ACERBI 5 - Si fa saltare come un birillo da Nzola sul 2-1. Episodio che macchia indelebilmente la sua partita

Stefan RADU 6 - Salvataggio fondamentale su Farias ad inizio ripresa, a pochi centimetri dalla linea di porta.

Manuel LAZZARI 6 - Difende bene, ma è troppo timido in attacco

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 7 - Recupera il pallone decisivo per l'1-0 e dipinge una punizione capolavoro. E' mancato a tantissimo a Inzaghi a novembre causa Covid. E si è visto dai risultati (dal 75' ESCALANTE S.V.)

Lucas LEIVA 6,5 - Una diga a centrocampo (dal 75' PAROLO S.V.)

Luis ALBERTO 6 - Manca ancora l'assist dopo la scorpacciata (17) della scorsa stagione (dal 59' AKPA AKPRO 6 - Corsa e sacrificio utili nel finale)

Adam MARUSIC 6,5 - In costante proiezione offensiva con una quantità industriale di cross

Andreas PEREIRA 5 - Ci si aspettava qualcosa di più dopo i 20 minuti da incorniciare di Dortmund. Si sveglia solo al 92' segnando, ma la partenza è in fuorigioco

Ciro IMMOBILE 7 - Ottava partita consecutiva a segno e raggiunto Montella a quota 141 gol in A. Una sentenza (dal 59' CAICEDO 6 - Mette la solita zampata in "zona Caicedo", ma parte per centimetri gli viene annullata)

All. Simone INZAGHI 6 - Massima resa col minimo sforzo. Gestisce bene i campi dei big in vista dell'impegno decisivo in Champions contro il Bruges tra tre giorni.

