A tre giorni dalla delicatissima sfida di Champions League contro il Bruges , la Lazio archivia in 45’ la pratica Spezia grazie alle reti del “solito” Immobile e di Milinkovic-Savic su punizione. Liguri sfortunati nel primo tempo con due pali di Estevez e Bastoni e in partita fino al triplice fischio grazie al 2-1 di Nzola. I biancocelesti tornano alla vittoria dopo il k.o. contro l’Udinese e salgono al quarto posto con Roma, Juve e Napoli.

3’ PALO DELLO SPEZIA - Botta tremenda di Estevez da fuori area, Reina si tuffa e devia sul palo. Si accende subito la partita, settimo legno in campionato per i liguri

15’ VANTAGGIO DELLA LAZIO - Ha segnato Immobile! Brutta palla persa di Maggiore a centrocampo, Milinkovic gliela scippa e serve Immobile in profondità che davanti a Provedel non sbaglia. Decimo gol stagionale per la Scarpa d'Oro in carica