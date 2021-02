Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Spezia e Milan (segui la DIRETTA SCRITTA), valido per la 22a giornata di Serie A arbitrato dal signor Daniele Chiffi di Padova. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio Picco di La Spezia (finita 2-0 per lo Spezia).