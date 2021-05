Un Napoli formato Champions annienta lo Spezia di Italiano 4-1. Match a senso unico con i partenopei in vantaggio già dopo un quarto d’ora con Zielinski. Un super Osimhen (5 gol nelle ultime 4) mette in ghiaccio i tre punti prima dell’intervallo con una doppietta. Nella ripresa gol di Piccoli e di Lozano. Italiano ora rischia di essere risucchiato in zona retrocessione, Gattuso “vede” la qualificazione all’Europa che conta. Unica nota stonata: l’infortunio alla caviglia di Mertens, ancora molto sfortunato.

Il tabellino

SPEZIA-NAPOLI 1-4 (primo tempo 0-3)

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot, Marchizza; Estevez (dal 77’ Acampora), Ricci, Maggiore; Verde (dal 46’ Piccoli), Agudelo (dal 79’ Saponara), Gyasi (dal 67’ Farias). All. Italiano

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj (dal 69’ M. Rui); Fabian Ruiz, Demme; Politano (dal 76’ Lozano), Zielinski (dal 67’ Mertens – dal 76’ Elmas), Insigne; Osimhen (dall’84’ Petagna). All. Gattuso

Arbitro: M. Irrati

Gol: 15’ Zielinski, 22’, 44’ Osimhen, 63’ Piccoli, 81’ Lozano

Assist: Di Lorenzo (0-1), Zielinski (0-2), Insigne (0-3), Osimhen (1-4)

Ammoniti: Ricci, Estevez, Vignali (S), Hysaj, Osimhen (N)





La cronaca in 5 momenti chiave

15’ VANTAGGIO DEL NAPOLI - Ha segnato Zielinksi! Sovrapposizione di Di Lorenzo sulla destra palla dentro e tap-in, azione magistrale degli uomini di Gattuso

22’ RADDOPPIO DEL NAPOLI - Ha segnato Osimhen! Nono gol in campionato, palla in profondità di Zielinski: il nigeriano si smarca da Chabot e trafigge Provedel. Napoli spettacolo al Picco

44’ TRIS DEL NAPOLI - Ha segnato ancora Osimhen! Doppietta del nigeriano. Schema perfetto su punizione: l'attaccante si libera sulla palombella di Insigne e, tutto solo, trafigge ancora Provedel. Napoli de-va-stan-te!

63’ ACCORCIA LO SPEZIA - Ha segnato Piccoli! Palla vagante in area piccola dopo l'incornata di Estevez parata da Meret: sulla ribattuta si avventa il classe 2001

81’ POKER DEL NAPOLI - Ha segnato Lozano! Contropiede del solito Osimhen che con lucidità la mette dentro per il messicano: tap-in e 4-1.

Il migliore in campo

Victor OSIMHEN - Semplicemente devastante: cinque gol nelle ultime quattro partite, ma soprattutto una stropotere fisico che nessun attaccante può vantare in Serie A. I difensori spezzini se lo sogneranno stanotte. Doppietta e assist da campione. La sensazione è che se non avesse avuto i tanti problemi fisici durante la stagione, il Napoli avrebbe potuto davvero sognare lo Scudetto

Il peggiore in campo

Julian CHABOT - Frastornato da Osihmen: non riesce a contenerlo nè con le buone nè con le cattive. Il secondo gol del nigeriano è l'istantanea perfetta della sua gara.

