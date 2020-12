L'allenatore del Milan primo in classifica Stefano Pioli si è confessato o, per meglio dire, si confesserà in una lunga intervista rilasciata al settimanale de La Gazzetta dello Sport Sportweek, in edicola sabato mattina: la rosea ha anticipato qualche stralcio non banale dell'articolo. Il tecnico parmigiano 55enne ha difatti parlato a tutto tondo, senza risparmiarsi. Sulle sue ambizioni e su quelle delle sua squadra.