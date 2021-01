L'Inter è pronta a risolvere la "questione stipendi" (innescata dalla terribile crisi causa Covid), proponendo un accordo ai suoi tesserati. La società nerazzurra ha il 16 febbraio come scadenza fissata dalla Figc per versare le mensilità arretrate: gli stipendi di luglio e agosto con l’aggiunta di novembre e dicembre e, ovviamente, gennaio. In tutto si tratta dunque di 5 mensilità non ancora corrisposte.