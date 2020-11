Tamponi centralizzati e bolla. La Serie A è pronta a cambiare le sue regole per venire incontro alla nuova stretta del Governo anti-Coronavirus. L’appuntamento è per lunedì prossimo, giorno in cui Maurizio Casasco, consigliere indipendente, ma anche presidente della Federazione dei medici sportivi, consegnerà le nuove linee guida. E' ancora in corso il dialogo con il CTS per ottenere gli indicatori fondamentali. Come spiega il Corriere dello Sport, l’obiettivo primario è quello di uniformare i responsi, evitando che per un laboratorio un soggetto possa essere positivo e per un altro negativo, come accaduto nel caso Lazio. Al momento non è stata ancora scelta una struttura di riferimento. Anche se è favorita Synlab, se non altro perché è la stessa utilizzata dall’Uefa e pure dalla Liga, così da uniformare gli esiti a livello internazionale, evitando perdite di tempo e doppio lavoro.