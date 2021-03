A seguito della cessione dei diritti televisivi a DAZN per il trienno 2021-2024, per i tifosi e per gli appassionati cambierà il modo di usufruire del prodotto calcio, almeno per quanto riguarda la Serie A. Si tratta di una vero e proprio passaggio epocale dal punto di vista tecnologico : le partite del nostro campionato saranno trasmesse attraverso una piattaforma streaming, una sorta di punto di arrivo inevitabile dopo l'approdo di Internet nel mondo del calcio e dello sport. Per chi ha già dimestichezza con questo genere di prodotto (le app di DAZN e NowTv ad esempio) non cambierà nulla dal punto di vista della fruizione (costo a parte, ma questo è un capitolo tutto da scrivere). Può in ogni caso rivelarsi utile una piccola guida per capire come cambia il calcio in tv ai tempi di Internet.

Per vedere le partite di Serie A sarà necessario un decoder?

No, basterà scaricare un'app o navigare in Internet. Tutte le partite di campionato saranno trasmesse in streaming su DAZN e potranno essere viste mediante computer, smartphone, smart tv o tablet.

L'abbonamento a DAZN a quanti dispotivivi può essere associato?

A 6 dispositivi differenti, accomunati dalla stesse credenziali d'accesso. Solo 2, però, potranno essere collegati allo stesso evento contemporaneamente. Una partita può quindi essere vista nello stesso momento su non più di 2 dispositivi (ad esempio una smart tv e un tablet).

Servirà una connessione Internet particolarmente veloce?

Per vedere la partita senza blocchi o fastidiose interruzioni dello streaming sarà sufficiente una connessione di 8 megabit al secondo. Stiamo parlando in pratica di una connessione a banda larga.

Quali saranno gli orari delle partite di Serie A?

Su questo fronte tutto rimarrà immutato. Salvo particolari situazioni, lo schema classico prevederà 3 partite il sabato (ore 15, ore 18 e ore 20.45), 6 la domenica (il lunch match delle 12.30, 3 match alle 15, uno alle 18 e uno alle 20.45) e il Monday Night (ore 20.45).

Chi ha un abbonamento a Sky potrà vedere le partite acquistate in esclusiva da DAZN?

No. Potrà vedere solo le 3 partite in co-esclusiva qualora Sky si aggiudicasse il relativo pacchetto dei diritti tv (in corsa c'è anche Mediaset).

