Il Milan vola a Cagliari per difendere il primato in classifica : l'ultimo giro di tamponi effettuato ha dato esito negativo e così la truppo di Stefano Pioli può partire alla volta della Sardegna.

Sarà un Milan rabberciato, certo, ma in questo periodo è ormai la prassi: mancheranno Rebic, Krunic, Calhanoglu ed Hernandez causa Covid, Bennacer e Saelemaekers sempre in dubbio per problemi fisici, Leao out per squalifica.