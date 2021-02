È uno Zlatan Ibrahimovic "attapirato" quello che ha lasciato San Siro dopo la sconfitta per 3-0 nel derby milanese. Nel day after, lo svedese è stato raggiunto da Striscia la Notizia per la consegna del sesto "Tapiro d'oro" in carriera. "È stata dura. Abbiamo commesso tanti errori, ma ci riprenderemo. Alla prossima partita vado con il Tapiro, magari porta fortuna", ha detto ai microfoni di Valerio Staffelli.