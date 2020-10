Brutte notizie in casa Inter. I nerazzurri perdono il loro totem in attacco, Romelu Lukaku. L'attaccante, rientrato affaticato dalla trasferta di Kiev contro lo Shakhtar Donetsk, ha accusato un risentimento muscolare all’adduttore della coscia sinistra. A comunicarlo è lo stesso club sui suoi canali ufficiali. Il belga non ci sarà sicuramente sabato contro il Parma (match in cui dovrebbe partire titolare Andrea Pinamonti) e va considerato fortemente a rischio anche per la gara di martedì prossimo contro il Real Madrid, delicata in chiave qualificazione agli ottavi. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno, spiega la nota dell'Inter.