“Cristiano Ronaldo purtroppo non sarà della partita, non è riuscito a recuperare in questi giorni da un problema al flessore: era troppo rischioso portarlo domani in campo. Ha fatto un po' di differenziato, ma poi non riusciva a spingere come voleva".

Andrea Pirlo nella conferenza stampa di presentazione di Atalanta-Juventus “Dybala giocherà dall’inizio”, ha aggiunto l'allenatore bianconero. Sarà la Joya, dunque, a completare il tandem d'attacco con Alvaro Morata nel delicato confronto Champions contro i nerazzurri. Restano da valutare le condizioni di Cristiano Ronaldo visto che mercoledì si tornerà in campo per il turno infrasettimanale, con i bianconeri impegnati contro il Parma. Per il portoghese si tratta del terzo stop in questa stagione, dopo le 4 partite tra campionato e Champions saltate causa Covid ad ottobre e l'assenza in occasione della trasferta di Benevento dello scorso novembre. Cosìnella conferenza stampa di presentazione di Atalanta-Juventus in programma domenica alle 15 a Bergamo ha aggiunto l'allenatore bianconero. Sarà la Joya, dunque, a completare il tandem d'attacco con Alvaro Morata nel delicato confronto Champions contro i nerazzurri. Restano da valutare le condizioni di Cristiano Ronaldo visto che mercoledì si tornerà in campo per il turno infrasettimanale, con i bianconeri impegnati contro il Parma. Per il portoghese si tratta del, dopo le 4 partite tra campionato e Champions saltate causa Covid ad ottobre e l'assenza in occasione della trasferta di Benevento dello scorso novembre.

Sulla gestione di CR7

Serie A Smalling: "Grazie per il supporto, scossi ma illesi" 2 ORE FA

"Le valutazioni sono state fatte, e quando giocava è perché stava bene. Purtroppo le tre gare in nazionale hanno portato a questo accumulo. Anche lui mi diceva che in avrebbe dovuto giocare solo due gare, poi quel gol annullato con la Serbia e il non riuscire a fare i sei punti l'hanno portato a giocare anche la terza altrimenti sarebbe tornato a disposizione della Juve prima della terza gara. Un accumulo di tutto, di viaggi e partite, può portare alla stanchezza. L'ha detto anche Guardiola, ci sono state troppe partite e le rose sono troppo corte e queste sono le conseguenze. L'abbiamo visto anche in Champions, con Lewandowski che non ha potuto giocare i quarti di Champions per un infortunio rimediato in nazionale".

Sull'avvicinamento all'Atalanta

"Abbiamo lavorato bene per tutta la settimana, sappiamo che l'Atalanta ha delle caratteristiche particolari. Gioca un calcio diverso rispetto alle altre squadre e abbiamo pensato a delle contromosse. Abbiamo lavorato con intensità per tutta la settimana e sono fiducioso".

Su Arthur e McKennie

"Stanno tutti bene, si sono allenati bene e regolarmente e con buona intensità e possono essere utilizzati domani".

Pirlo: "Cristiano Ronaldo non sarà multato dalla società"

Serie A Hakimi: "L'Inter non è bella? Una partita non è un film" 2 ORE FA