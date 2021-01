Nuova tegola in casa della capolista Milan: Theo Hernandez e Hakan Calhanoglu sono risultati positivi al Coronavirus; i due calciatori rossoneri si aggiungono dunque ad Ante Rebic e Rade Krunic e salteranno la trasferta di Cagliari cominciando l'isolamento di rito. Milan di Pioli nuovamente in emergenza: oltre ai calciatori positivi al Covid-19 non saranno della partita l'infortunato Gabbia e lo squalificato Rafael Leao, mentre Bennacer e Saelemaekers rimangono in dubbio per i noti problemi fisici. Questo il comunicato ufficiale: "AC Milan comunica che Hakan Çalhanoğlu e Theo Hernández sono risultati positivi a un tampone molecolare effettuato ieri a tutto il gruppo squadra, che invece è risultato negativo. Informate le autorità sanitarie competenti, i due calciatori, asintomatici, sono stati posti da subito in quarantena a domicilio. Tutti gli altri giocatori e lo staff continueranno a seguire un monitoraggio stretto secondo le indicazioni dei protocolli vigenti".