Brutte notizie in casaè atteso a un mese di stop: dopo essere uscito per infortunio nel corso dell'ultima sfida di campionato contro la Fiorentina le sensazioni erano tutt'altro che positive, gli esami strumentali effettuati nelle ultime ore a Villa Stuart hanno poi confermato la presenza di una. Il centrocampista francese, dunque, è atteso da. Una tegola che perproprio non ci voleva, soprattutto a pochi giorni dall'inizio di un vero e proprio tour de force che vedrà i giallorossi impegnati su due fronti: nella rincorsa al terzo posto in campionato e nel doppio scontro contro lovalido per gli ottavi di finale di Europa League.

Non un'assenza da niente, anzi: nelle ultime settimane, infatti, Veretout si era imposto come uno dei giocatori più in forma in casa Roma, fresco di 10° gol stagionale in campionato e reduce da 3 gol messi a segno nelle ultime 4 partite. Giallorossi che, adesso, dovranno fare a meno di lui nelle prossime sfide di campionato contro, nel doppio scontro di Europa League contro loe nel big match dal sapore di Champions contro il, in programma il prossimo 21 marzo. Fonseca spera di riaverlo a disposizione almeno per la sfida contro il, in programma agli inizi di aprile, ma le sue condizioni rimarranno da valutare nel corso delle prossime settimane.