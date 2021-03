Pari e patta, proprio come all'andata: termina 1-1 il derby della Lanterna numero 123, una partita in cui per entrambe le squadre l'importante - in fondo - era non perdere. Nel primo tempo è la traversa a negare il vantaggio al Genoa ribattendo il tiro-cross di Zajc e salvando un sorpreso Audero. La gara, allora, si sblocca al 52esimo, quando Zappacosta decide di mettersi in proprio sul lancio in profondità di Strootman, saltare due uomini e infilare sul primo palo un piattone potente e preciso. La risposta blucerchiata arriva a un quarto d'ora dal termine, con l'incornata vincente di Tonelli sugli sviluppi del corner battuto in mezzo da Candreva che vale il definitivo pareggio. Un punto che per entrambe consente di fare un ulteriore passo in avanti verso l'obiettivo salvezza.