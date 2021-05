Torino-Benevento, match valido per la 38esima giornata di Serie A andato in scena all’Olimpico Grande Torino, si è concluso col punteggio di 1-1 . Nel primo tempo parte meglio il Benevento, che mette in imbarazzo la difesa granata grazie alla fisicità di Gaich e Di Serio. Poi si accende il Torino, che in un fazzoletto di minuti riesce a scardinare la difesa campana: Bremer sovrasta tutti su corner battuto da Verdi, e firma l’1-0. Quella andata in scena nel capoluogo piemontese è stata la gara degli addii: il Benevento si congeda dalla Serie A con un magro punticino , mentre i destini di Nicola e Inzaghi sono sempre più lontani dalle rispettive panchine. Un addio che potrebbe riguardare anche il Gallo Belotti , quest’oggi escluso dall’11 titolare assieme a N’Koulou (quest’ultimo sicuro di lasciare i granata questa estate).

Tabellino

TORINO-BENEVENTO 1-1

TORINO (3-5-2): Ujkani; Izzo (69’ Singo), Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Rincon (84’ Bonazzoli), Mandragora, Verdi (58’ Linetty), Ansaldi; Zaza, Sanabria (69’ Belotti). All. Nicola.

BENEVENTO (3-5-2): Manfredini; Glik, Caldirola, Barba (45’ Pastina); Letizia, Dabo, Hetemaj, Improta (80’ Sanogo), Foulon (58’ Tello); Di Serio (88’ Diambo); Gaich (58’ Lapadula). All. Inzaghi.

Arbitro: Marco Di Bello

Gol: 29’ Bremer (T), 72’ Tello (B)

Assist: Verdi (T), Letizia (B)

Ammoniti: Hetemaj (B), Pastina (B)

Torino-Benevento Credit Foto Imago

La cronaca in 5 momenti chiave

29’ - GOL! 1-0 TORINO CON L'INCORNATA DI BREMER! Su corner, Verdi trova la testa di Bremer, che sovrasta Glik e anticipa l'uscita maldestra di Manfredini.

39’ - MANFREDINI RISPONDE A ZAZA! Ripartenza veloce del Torino: Ansaldi e Rincon dialogano e servono l'accorrente Zaza, che si trova solo contro Manfredini. Il portiere respinge di piede la conclusione del granata.

63’ - ZAZA FA IL FILO AL PALO! Lancio chirurgico di Rincon, Zaza punta Caldirola e scarica un piazzato che termina di poco a lato del palo.

72’ - GOL! 1-1, PAREGGIA IL BENEVENTO CON TELLO! Su assist di letizia, Tello prende il tempo ad Ansaldi e deposita in rete di testa!

78’ - TRAVERSA DI SINGO! Benevento in balia dell'offensiva granata; Zaza piazza un cross per Singo, che schiaccia di testa. Il tiro perde potenza, e il rimbalzo tocca la traversa prima di terminare sul fondo.

MVP

Simone VERDI: il più tenace del centrocampo granata. Ripiega indietro, inventa davanti, si sacrifica. Assist al bacio per la zuccata di Bremer.

Fantacalcio

PROMOSSO - BREMER: folgore improvvisa che mette la partita in discesa per i suoi. Per il resto, non trova mai il corretto tempo d’intervento su Di Serio, che gli crea qualche grattacapo. Impreciso quando si tratta di impostare.

BOCCIATO - Nicolò MANFREDINI: uscita imprudente punita dallo stacco di Bremer. Condivide con Glik la colpa del gol. Nella ripresa pasticcia ancora col polacco, lasciando la porta sguarnita. Sanabria insacca, ma Di Bello segnala il fuorigioco e lo sgrava dal peso di un’altra figuraccia.

