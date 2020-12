Nel lunch match della 13a giornata è 1-1 - allo stadio "Olimpico-Grande-Torino" - tra Torino e Bologna. Gara tiratissima e ricca di errori da entrambi le parti, aperta al 69' da una tremenda gaffe di da Costa, che si butta in porta un pallone scodellato da Verdi su calcio di punizione. Il vantaggio granata, tuttavia, dura appena 10' per il pari firmato Soriano. Secondo pari di fila per Mihajlovic. Giampaolo continua a non vincere. Vediamo insieme migliori e peggiori del match.

=== Le pagelle del Torino ===

Vanja MILINKOVIC-SAVIC 6: insuperabile sulle traiettorie alte di Barrow (è alto 203 centimetri), ma sul gol viene infilato in tunnel da Soriano.

Armando IZZO 6: alla seconda partita da titolare dopo un inizio di stagione tribolatissimo a causa dei guai fisici. Ci mette grande generosità, uscendo coi crampi.

LYANCO 4,5: a inizio gara sfiora la frittata perdendo palla fuori dall'area e favorendo la bordata di Svanberg, che colpisce la traversa. Con la sfera tra i piedi è un pericolo pubblico e anche in marcatura appare parecchio distratto.

Dall'86' Mërgim Vojvoda: sv.

BREMER 5,5: senza particolari gaffe ma ancora tremendamente incerto nel francobollare gli avversari.

Sasa LUKIC 5,5: non proprio la sua collocazione ideale, largo a destra. Spinge e crea molto poco, nonostante l'impegno.

Amer GOJAK 5: le sue doti di grande ispiratore di metà campo sono ancora tutte da svelare.

Dal 66' Soualiho Meïté 6: tanta quantità nella lentezza della metà campo granata.

Tomas RINCON 6: recupera diversi palloni in entrambe le fasi.

Karol LINETTY 5,5: la corsa non manca ma continua ad essere lontano parente del centrocampista tuttofare ammirato con la maglia della Sampdoria.

Ricardo RODRIGUEZ 6: non va oltre il "compitino" lungo la sinistra. Gara comunque sufficiente per l'ex Milan.

Federico BONAZZOLI 6: parte con grinta, in dialogo con Belotti, poi è costretto a dare il forfait per un guaio muscolare alla coscia sinistra occorso dopo un inseguimento a Tomiyasu.

Dal 29' Simone Verdi 6: suo il tiro-cross su punizione da cui nasce la clamorosa gaffe di da Costa. Tuttavia, anche in una gara in cui in campo serve parecchia sostanza, persevera a giocare "in punta di piedi".

Andrea BELOTTI 7: è l'unico a incarnare, per davvero, lo spirito grintoso richiesto per indossare la maglia granata. Va a conquistarsi con caparbietà - su Tomiyasu - la punizione che vale l'1-0 del Tora e lotta a testa bassa per tutta la partita.

Mister Marco GIAMPAOLO 6: altri punti persi in rimonta. Il suo Toro brancola nella paura, anche se la squadra, a tratti, appare molto più quadrata.

=== Le pagelle del Bologna ===

Angelo DA COSTA 4,5: prima sventa un'insidiosa conclusione sul primo palo di Verdi, poi però è protagonista di una gaffe tremenda, buttandosi nella propria porta, il pallone messo al centro su punizione dall'ex di turno.

Lorenzo DE SILVESTRI 6: ha il suo ben daffare a tallonare il suo ex compagno di squadra e amico Belotti. Dà tutto quello che ha.

Mitchell Dijks 6: entra bene in partita, con grande spinta.

DANILO 6: sventa numerose insidie aeree, senza tuttavia strafare.

Gary MEDEL 6,5: tra i migliori in casa Bologna: al centro della difesa, l'ex Inter lascia passare poco o nulla.

Takehiro TOMIYASU 5,5: siamo alle solite: alterna ottime coperture a interventi assai avventati.

Nicolas DOMINGUEZ 5,5: deve moderare decisamente l'aggressività.

Dal 63' Jerdy Schouten 5,5: anche l'ex Excelsior rischia parecchio nei contrasti.

Mattias SVANBERG 6,5: colpisce una traversa che ancora trema e si rivela molto propositivo in fase di costruzione e nelle ripartenze.

Dal 77' Andrea Poli 6: mette in campo, sin da subito, grande esperienza.

Emanuel VIGNATO 7: quanta qualità apportata dal ragazzino italo-brasiliano ex Chievo! Il suo tocco filtrante per il gol di Soriano è a dir poco illuminante.

Roberto SORIANO 6,5: si fa vedere quando serve, al momento di firmare il definitivo 1-1.

Musa BARROW 6: un paio di conclusioni interessanti, una delle quali sventata dalle lunghe leve di Vanja Milinkovic-Savic.

Rodrigo PALACIO 6: frizzante la davanti, fa impazzire Lyanco e compagni. Per quanto sbagli anche, insolitamente, un paio di agganci.

Mister Sinisa MIHAJLOVIC 6: un buon punto, da ex, contro un Toro all'arma bianca.

