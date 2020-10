Avvio di campionato shock per il nuovo Torino di Marco Giampaolo. Contro il Cagliari non basta un commovente Belotti (autore di una doppietta) per evitare la terza sconfitta in tre gare dei granata dopo i k.o. con Fiorentina e Atalanta. Apre il Gallo su rigore, i rossoblù la ribaltano con Joao Pedro e Simeone, il capitano torinista la riacciuffa nella ripresa, ma alla fine decide l'incertezza di Sirigu su un tiro-cross di Nandez non irresistibile. Ad approfittarne è ancora il Cholito che con un facile tap-in sigla la prima vittoria della gestione Di Francesco. Per il Toro è crisi nera.

Il tabellino

TORINO-CAGLIARI 2-3 (primo tempo 1-2)

TORINO (4-4-2): Sirigu; Vojvoda (dal 79’ Singo), Nkoulou, Lyanco, Rodriguez (dall’88’ Murru); Meité (dal 79’ Verdi), Rincon, Linetty (dall’88’ Ansaldi), Lukic; Belotti, Bonazzoli. All. Giampaolo

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin, Rog (dal 90’ Klavan); Sottil (dall’84’ Ounas), Joao Pedro (dall’85’ Caligara), Nandez; Simeone (dal 76’ Pavoletti). All. Di Francesco

Arbitro: F. La Penna

Gol: 4’, 50’ Belotti (R), 13’ Joao Pedro, 19’, 72’ Simeone

Assist: Walukiewicz (1-1), Nandez (1-2), Bonazzoli (2-2)

Ammoniti: Rincon, Bonazzoli (T), Rog, Lykogiannis, Pavoletti (C)

La cronaca in 5 momenti chiave

4’ VANTAGGIO DEL TORINO - Lukic entra in area di rigore e viene steso da Cragno, La Penna indica il dischetto. Belotti spiazza il portiere rossoblù e porta subito in vantaggio i granata

13’ PAREGGIO DEL CAGLIARI - Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la palla arriva a Walukiewicz che prova a calciare verso la porta. Il suo tiro si trasforma in un assist per Joao Pedro, che segna a porta sguarnita. Niente da fare per Sirigu e parità ristabilita al Grande Torino: 1-1

19’ VANTAGGIO DEL CAGLIARI - Risultato ribaltato da Simeone! Che partita! Zappa serve Nandez in area di rigore, suggerimento in mezzo per l’argentino che controlla il pallone e trafigge Sirigu per la seconda volta in pochi minuti. 1-2 Cagliari

50’ PAREGGIO DEL TORINO - Spizzata di Bonazzoli sul cross di Vojvoda dalla destra: l'attaccante granata riceve e chiude in porta sulla marcatura leggera di Zappa. 2-2 a Torino!

72’ TRIS DEL CAGLIARI - Ha segnato Simeone dopo una papera di Sirigu che non trattiene un cross non irresistibile di Nandez dalla destra. Sardi di nuovo in vantaggio a Torino

MVP

Nahitan NANDEZ - In tutte le azioni pericolose del Cagliari c'è il suo zampino: il migliore in campo per distacco. Velocizza la manovra rossoblù e semina il panico nella difesa del Torino. Firma l'assist del 2-1 e propizia il gol decisivo di Simeone con la papera di Sirigu. Che giocatore!

L’angolo del Fantacalcio

Promosso. Giovanni SIMEONE - Con un gol per tempo firma il primo successo in campionato dei rossoblù. Immarcabile

Bocciato. Karol LINETTY - Un lontano ricordo del tuttocampista di Genova

Il momento social del match

