"Il Torino Football Club comunica che due calciatori, di ritorno dagli impegni con le loro Nazionali, sono risultati positivi al tampone molecolare eseguito prima del rientro nel gruppo squadra al Filadelfia. I due tesserati sono già stati posti in isolamento e ora seguiranno tutte le procedure previste dal protocollo sanitario." Questo il comunicato del club granata in merito alle due nuove positività riscontrate dopo la sosta dovuta agli impegni delle Nazionali. Domenica pomeriggio (San Siro, ore 15) il Toro è atteso dall'impegno contro l'Inter di Conte; alla positività dell'allenatore Marco Giampaolo si è aggiunta anche quella di due "nazionali": granata costretti a fronteggiare una situazione non semplice.