ll presidente Urbano Cairo ha confermato la fiducia a Marco Giampaolo, ma l'ambiente granata chiede molto di più al Torino. Alla ripresa dei lavori al Filadelfia, infatti, era presente qualche centinaio di tifosi davanti ai cancelli: dura contestazione e richiesta di parlare con la squadra. Nessun momento di tensione, nonostante il lancio di fumogeni e i cori contro la dirigenza. La protesta è durata diversi minuti ma alla fine la richiesta è stata accolta: i tifosi hanno potuto parlare con i giocatori, che hanno interrotto l'allenamento. "Noi in B non vogliamo più tornare", il messaggio oltre a concetti più coloriti come "dovete sputare sangue, svegliatevi, siete vergognosi" e insulti rivolti a Cairo ("Era meglio un talebano che sta m***a di Milano"). Erano tutti presenti: dai giocatori a Giampaolo, dal team manager Moretti a Vagnati. Un momento di confronto, prima di tornare ad allenarsi in vista della partita contro l'Udinese. I tifosi si aspettano una scossa dopo un avvio di stagione deludente.