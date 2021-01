Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Torino e Fiorentina, valido per la 20a giornata di Serie A arbitrato dal signor Marco Di Bello di Brindisi. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio Grande Olimpico di Torino.

28' IL TORINO CHIEDE UN RIGORE - Colpo di testa di Lukic che viene a contatto con Dragowski in uscita. I giocatori del Torino chiedono il rigore, ma non c'è nulla per il sig. Di Bello e la VAR non interviene.

48' ANNULLATO GOL A VLAHOVIC - In avvio di secondo tempo c'è il gol del vantaggio della Fiorentina con Vlahovic, ma l'attaccante serbo era partito in posizione irregolare sul servizio di Ribéry. Bene il VAR in questo caso a segnare il fuorigioco alla terna.

61′ ESPULSO CASTROVILLI - Castrovilli stende Lukic lanciato a rete. È una chiara occasione da gol e l'arbitro estrae il cartellino rosso dopo aver rivisto l'azione. Verificato anche la posizione del fallo, ma l'intervento era comunque fuori dall'area. Niente rigore.

74' ROSSO A MILENKOVIC - Fiorentina che resta addirittura in 9. Pazzia di Milenkovic che va a dare una testata a Belotti. Rosso diretto per il difensore serbo.

