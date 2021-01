Match equilibrato e divertente tra Fiorentina e Torino, che si infiamma solo nella seconda frazione, dopo un primo tempo nel quale la viola aveva colpito un palo al 13' con Vlahovic e il Toro aveva avuto due chance di trovare il vantaggio con Lukic al 33' e con Zaza al 43', il cui sinistro al volo si era stampato beffardemente sulla traversa. Il gol del vantaggio è invece arrivato al 70', con una splendida azione corale della Viola e il tocco finale di Franck Ribery, bravo a scartare Dragowski e a depositare in rete. La rete dell'1-0 è giunta con gli uomini di Prandelli in inferiorità numerica, a causa dell'espulsione di Gaetano Castrovilli al 64', per un fallo da ultimo uomo su Lukic. Tre minuti dopo la rete del vantaggio è apparso poi il secondo rosso per gli ospiti, con Milenkovic, ingenuo, che ha colpito con una lieve testata Andrea Belotti, solo ammonito per lo scontro avvenuto, molto simile a quello tra Ibrahimovic e Lukaku in Coppa Italia. In doppia superiorità numerica, i granata hanno continuato ad attaccare a testa bassa, colpendo prima una traversa con Singo e trovando poi, al 90' , il gol del pareggio proprio con Belotti, bravo a ribadire in rete un cross dalla destra.