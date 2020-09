Un positivo al Coronavirus nel Torino. Il club granata con una nota pubblicata nella giornata odierna ha reso noto che "in seguito ai tamponi di routine - come da protocollo anti-Covid richiesto dalla Figc - è stato riscontrato un caso di positività in un componente dello staff. Il tesserato in questione, asintomatico, è già in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico granata. La società ha disposto l'annullamento delle due amichevoli in calendario venerdì 11 e sabato 12 settembre: il Torino seguirà tutto l'iter previsto dal protocollo". Oltre alle due amichevoli (venerdì contro la Primavera e sabato contro la Sampdoria), il Torino ha reso inoltre noto che "la conferenza di presentazione degli sponsor di maglia 2020-21, prevista al negozio della Rinascente, è stata rinviata a data da destinarsi". (EUROSPORT)