Sky Sport commenta Stefano Pioli, allenatore del Milan, ai microfoni dicommenta l’incredibile successo 0-7 sul campo del Torino , che avvicina ulteriormente il Diavolo alla qualificazione diretta in Champions League.

Milanello isola felice

“Finché non tagli il traguardo non puoi mollare niente. Abbiamo fatto così tanto che dobbiamo tenere duro per una settima. La squadra lo merita e lo merita il club, nella situazione in cui abbiamo vissuto il club è stato fantastico, dalla proprietà all’area tecnica. Milanello è un’isola felice. Stiamo costruendo qualcosa che ci può dare frutti immediati e che ci darà tante cose per il futuro”.

Su Zlatan Ibrahimovic

"Per gli Europei non so. In settimana avrà un nuovo consulto, per domenica non ci sarà e speriamo di recuperarlo per l'ultima".

Su Théo Hernandez

"Le ultime due sue partite se gioca con questa attenzione... È fortissimo, perché può far bene tutte e due le fasi. Il terzino deve anche lavorare in fase fisica e con le sue capacità fisiche basta star dentro la partita con determinazione e attenzione lo può diventare sicuramente. Deve far di tutto per non accontentarsi".

Pioli: "Milan più forte di tutti tranne che dell'Inter"

