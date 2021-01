"Tutti sanno che sono particolarmente legato a questa piazza. Sono di qui e l'esperienza da calciatore granata mi ha lasciato tantissimo. Ora però bisogna concentrarsi sulle cose concrete. Proprio per questo non dirò che ci spettano 20 finale, che suona abbastanza stucchevole. I giocatori lo sanno: occorre semplicemente cambiare mentalità. Per diventare forti di testa occorre entusiasmo, convinzione in quello che si sta facendo e, soprattutto, prestazioni. Non posso chiedere il risultato a prescindere: i punti si fanno con le prestazioni, a livello di gioco e di convinzione. Non vedo altre vie per conquistare la salvezza".