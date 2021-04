Verdetti pesanti dal match delle 18:00 della 31a giornata di Serie A. La Roma di Fonseca cade infatti per 3-1 sul campo del Torino, dando probabilmente il definitivo addio alle ambizioni europee attraverso il campionato. Il tecnico portoghese sceglie infatti un undici fortemente rimaneggiato rispetto alla formazione di giovedì scorso con l’Ajax e nonostante il vantaggio a freddo con Mayoral, viene ripreso da un Torino gagliardo e affamato. La Roma infatti non sfrutta tante chance nel primo tempo, così come però fa il Toro, che allo svantaggio dimostra di reagire bene. I dividendi per Nicola arrivano però nella ripresa. Sanabria prima, Zaza appena dopo l’ingresso in campo e Rincon nel recupero regalano la rimonta preziosissima. Il successo vale ai Granata l’aggancio a quota 30 punti – e con una partita in meno – a Fiorentina e Benevento: ovvero un +5 sul Cagliari. La Roma di contro scivola a -8 dalla Juventus quarta in classifica e vede andar via a 4 punti anche la Lazio al momento sesta in classifica. Insomma, la stagione dei giallorossi passerà dalle prossime 2 partite in Europa League più l’eventuale finale di Danzica.

Il tabellino

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda (63’ Singo), Lukic (71’ Rincon), Mandragora, Verdi (82’ Baselli), Ansaldi; Sanabria (71’ Zaza), Belotti.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Cristante, Fazio; Reynolds (75’ Karsdorp), Villar (82’ Pastore), Veretout (65’ Diawara), Peres; Perez, Pedro (46’ Mkhitaryan); Mayoral (75’ Dzeko).

Gol: 3’ Mayoral; 57’ Sanabria, 72’ Zaza, 92' Rincon.

Assist: Pedro; Ansaldi, Belotti.

Note – Ammoniti: N’Koulou, Verdi. Espulso Diawara per doppia ammonizione.

Il momento social

La cronaca in 6 momenti chiave

3’ GOL! SUBITO ROMA IN VANTAGGIO! BORJA MAYORAL! Pedro di tacco libera Borja Majoral che sul filo del fuorigioco mette dentro freddando Milinkovic-Savic. Il gol è inizialmente annullato per fuorigioco, ma al controllo VAR viene poi confermato: è Bremer a tenere in gioco l’attaccante della Roma.

15’ LUKIC! CHE OCCASIONE! Discesa a sinistra di Ansaldi che viene servito e calcia di prima: Mirante respinge, la palla va sui piedi di Lukic che però da posizione favorevole calcia alto.

22’ SANABRIA! TORO A UN CENTIMETRO DALL'1-1! Colpo volante fantastico dello spagnolo che colpisce al volo su cross di Verdi e sfiora il palo alla destra di Mirante. Vicinissimo al pareggio il Torino, palla fuori davvero di 1cm.

27’ MAMMA MIA MIRANTE.... Rischia il frittatone su un tiro da fuori di Ansaldi, potente ma centrale: il portiere della Roma controlla malissimo, la palla scappa, ma poi riesce a riprenderla ed evita guai peggiori.

57’ GOL! SANABRIA! IL PAREGGIO DEL TORINO! Cross di Ansaldi da sinistra, esce male Mirante, Sanabria ruba il tempo a tutti e di testa mette dentro il gol del pareggio: 1-1 e palla al centro.

72’ GOL! SUBITO ZAZA! TORO AVANTI! Al primo pallone toccato Zaza mette dentro. Ma il gol del Toro è una costruzione Mandragora-Belotti: il primo con la palla dentro, il secondo col diagonale che impegna Mirante e lo costringe alla respinta. Lì pronto Zaza.

92' GOOL! RINCON! LA CHIUDE IL TORINO! Erroraccio di Fazio in uscita, Belotti ruba palla e poi generosamente serve al centro un Rincon libero che meglio piazzato mette dentro il gol che chiude la gara

MVP

Rolando Mandragora. Che partita. Decisivo nel primo tempo con una chiusura su Pedro; e decisivo nella ripresa con l’assist che di fatto porta al gol poi di Zaza.

Le pagelle

A seguire nel corso della serata

Fantacalcio

PROMOSSO: Ansaldi. Una sicurezza nella scelta tra i difensori. Tanta spinta e un assist.

BOCCIATO: Diawara. Entra e si prende due gialli. Gran fregatura per chi l'ha messo in campo...

