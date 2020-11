Il Torino, dopo essere andato in vantaggio con Belotti, vede i fantasmi per la rimonta della Samp con Candreva e Quagliarella. Ci pensa Meité, con un colpo di testa vincente su angolo di Verdi, a salvare i granata: 2-2 il punteggio finale. Un risultato che ai punti sta stretto ai padroni di casa, più propositivi degli avversari, ma che per l'andamento del match può far tirare un sospiro di sollievo a Giampaolo, assente causa positività al Covid. Entrambe le due squadre hanno i loro motivi per vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Nel primo tempo la Samp non scende praticamente in campo e all'intervallo Ranieri, da remoto per squalifica, sostituisce quattro giocatori: gli ospiti cambiano marcia e, trascinati da Candreva con un gol e un assist, ribaltano il match. Fino al pari di Meité e a un finale in cui Audero si rende protagonista: il Toro muove la classifica, la Samp interrompe la striscia di tre sconfitte consecutive (compreso il derby di Coppa Italia).