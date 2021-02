E' ufficiale il rinvio di Torino-Sassuolo: la partita del Grande Torino in programma domani, venerdì 26 febbraio, sarà recuperata mercoledì 17 marzo alle 15. Lo rende noto la Lega Nazionale Professionisti Serie A alla luce del focolaio Covid tra i giocatori granata. Resta in programma, al momento, il match contro la Lazio di martedì 3 marzo. Tra i sette positivi della squadra di Nicola, solo Daniele Baselli per ora ha confermato di essere stato contagiato e di essere in isolamento, gli altri nomi non sono stati ancora comunicati dal club. La giornata di campionato, dunque, inizierà alle 15 di sabato 27 febbraio con Spezia-Parma.