Nkoulou, positivo al tampone nelle ultime ore. Il Torino, però, non ha comunicato il nominativo di tale giocatore e se è stato in campo nell'ultimo match di campionato disputato Altro giro e altra positività. Dopo aver riabbracciato positivo per quasi un mese , Nicola perde un altro giocatore testatonelle ultime ore. Il, però, non ha comunicato il nominativo di tale giocatore e se è stato in campo nell'ultimo match di campionato disputato contro la Juventus

Il comunicato

Il Torino Football Club comunica che, nel corso dei costanti esami previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 di un calciatore della prima squadra. Il tesserato, in accordo con le Autorità sanitarie, è già stato posto in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico granata. Il Torino FC continuerà a seguire l’iter previsto dai protocolli vigenti. Ciò consentirà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività. [Comunicato Torino]

Ora nuovo giro di tamponi a tutta la squadra, per permettere ai giocatori negativi di riprendere comunque gli allenamenti in vista dello scontro salvezza contro l'Udinese di sabato 10 aprile.

