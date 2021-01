Punto d'oro nella corsa salvezza per il Torino di Marco Giampaolo, che trova, in extremis, il pareggio per 1-1 contro il Verona, grazie al tap in all'84' di Bremer su errore di Faraoni. Gara bloccatissima nel primo tempo ed equilibrio rotto a metà ripresa da una prodezza al volo di Federico Dimarco su palla scodellata da Zaccagni.