Non c’è stato nessun incontro con i Friedkin. Francesco Totti smentisce il meeting con i nuovi proprietari della Roma, come riporta il Corriere dello Sport. Ha superato i problemi con il Covid-19, nella giornata di mercoledì per la prima volta è uscito di casa dopo 24 giorni. In mattinata il Capitano è caduto dalle nuvole, ha detto al quotidiano romano: "Io a oggi non ho mai incontrato e sentito nessuno della Roma. Sono tutte cavolate. Mai visto e sentito nessuno". La notizia circolata martedì è stata smentita ufficialmente anche dalla Roma, ricordando che c’è la volontà dei nuovi proprietari di prendere un caffè con Totti, ma finora non è stato possibile.